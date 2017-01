Rond-Point Case-Bi, Colobane, Marché liberté VI, Stade Léopold Sédar Senghor… Bienvenue dans les plus grands urinoirs à ciel ouvert de Dakar Rond-Point Case-Bi, Colobane, Marché liberté VI, parking du Stade Léopold Sédar Senghor… ça sent la pisse. Ces endroits ont fini d’être les plus grands urinoirs de la capitale. Les urine se mêlent aux ordures détruisant ainsi le cadre de vie.

Difficile de trouver des toilettes dans certains lieux de la capitale sénégalaise. Une négligence de la part des autorités ? et pourtant faire ses besoins est moment de détente où l’on se retrouve avec soi-même, nullement dérangé par les enfants, le conjoint, les collègues ou même le chien.



Au Sénégal toilette rime avec saleté, mauvaise odeur et rapidité. Pour celles à ciel ouvert une odeur pestilentielle qui heurte les narines sensibles et donne envie de vomir.



Parmi ces grands urinoirs qui font parler d’eux par leur odeur d’urine dégoutante figure la devanture de la station Total du rond-point Case-Bi. L’endroit qui sert de garage de taxi et clandos, est entrain de pourrir. Impossible de respirer l’air de cet endroit d égueulasse.Même si des techniciens de surface passe chaque jour pour donner des coups de balai, les urines ont fini de constituer des flaques.



L’avenue Cheikh Anta Diop à hauteur du centre de transfusion sanguine c’est le même décor. Les passagers ont imposé un urinoir sur ce mur qui longue cette grande avenue. Ainsi entre le mur et le poste de courant électrique, des gens déversent quotidiennement une quantité impressionnante d’urines.



Ce qui ont emprunté l’autoroute pour se rendre en ville ont certainement remarqué également l’odeur fétides des urines au sortir de la gare routière de Colobane en direction du centre-ville. Et le pire est que ces toilettes font également office de dépotoirs d’ordures.Et quand on dépasse cet endroit, on est obligé de bloquer la respiration.



Marchands ambulants, chauffeurs et apprentis s’y soulagent à longueur de journée et de soirées. Les murs commencent même à noircir sous l’effet des urines.



Un autre coin de ce genre se trouve derrière le marché du rond-point Liberté VI, à grand Yoff. C’est un angle d’un terrain nu qui est transformé en toilette. Des flaques des pisses décorent l’endroit à coté de nombreux déchets.



