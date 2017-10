Rosnert Ludovic, analyste politique, décrypte Thierno Alassane Sall et « La République des valeurs » Le week-end dernier, l’ancien ministre, Thierno Alassane Sall, a lancé son mouvement politique, qu’il a appelé « La République des valeurs ». Cette structure qui lui permet de tourner définitivement la page de l’Alliance pour la République dont il était le président des cadres, n’est pas du goût de tout le monde. Surtout que ce saut lui permet de s’aligner avec des gens qu’il a combattus hier, à l’image de Idrissa Seck.

Le juriste, consultant sur les questions de développement, prévient que ces gens qui quittent le pouvoir, ne perdent rien pour attendre. « Tous ces gens qui sont partis, risquent la prison parce qu’ils ont commis le délit de l’opposition. La technique du pouvoir en place c’est qu’à chaque fois qu’il y a un candidat sérieux, on le met en prison. C’est le cas de Khalifa Sall ou on le met en exil comme Karim Wade », a souligné Ludovic Rosnert.







« Je demande à Thierno Alassane Sall, à qui je voue un respect, de respecter le peuple sénégalais », a lancé l’analyste politique Alissoutin. Il souligne qu’en créant son mouvement, Thierno Alassane Sall a laissé entendre que les gens avec lesquels il était, n’ont pas de valeur. « Pour moi, l’homme qui n’était pas valeureux à l’époque, parce qu’il le combattait, c’était Idrissa Seck. Aujourd’hui, ils vont ensemble », a-t-il fustigé sur Walf Fm.Le juriste, consultant sur les questions de développement, prévient que ces gens qui quittent le pouvoir, ne perdent rien pour attendre. « Tous ces gens qui sont partis, risquent la prison parce qu’ils ont commis le délit de l’opposition. La technique du pouvoir en place c’est qu’à chaque fois qu’il y a un candidat sérieux, on le met en prison. C’est le cas de Khalifa Sall ou on le met en exil comme Karim Wade », a souligné Ludovic Rosnert.

