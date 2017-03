Royaume-Uni: Le groupe État Islamique revendique l’attaque de Londres

« L’auteur de l’attaque d’hier devant le parlement britannique à Londres est un soldat de l’Etat islamique, et il a mené cette opération en réponse aux appels à viser les ressortissants des pays de la coalition », lit-on dans le communiqué d’Amaq.



Le témoignage de la mère d’un des Français blessés



La mère de Thomas, un des trois lycéens français blessés, a été prévenue par le lycée Saint-Joseph. Elle s’est rendue au chevet de son fils hier soir. Interrogée par le quotidien Le Télégramme, elle a confié que «Thomas souffre de fractures aux jambes et d’une plaie à la tête. Les médecins surveillent aussi un hématome localisé derrière le poumon. Les nouvelles sont bonnes. Il se résorbe». Le jeune ne se souvient apparemment de rien selon sa mère, qui explique que c’est elle et son mari qui lui ont «expliqué ce qu’il s’était passé», ce jour à 12:46.



L’attaque ne change rien au calendrier du Brexit, selon Theresa May

L’attaque n’affectera en rien la décision de Theresa May d’invoquer l’Article 50 du Traité de Lisbonne le 29 mars, acte qui déclenchera officiellement le processus du Brexit, a déclaré un porte-parole du 10, Downing Street