Rufisque : L’IA annule les épreuves harmonisées du second semestre à cause d'une fraude massive

L’Inspection d’académie (IA) de Rufisque a annulé hier, les épreuves harmonisées du second semestre de la 6e à la 4e sur l’ensemble du département. En cause, des cas de fraude massive signalés dans certains établissements.



Selon Vox Populi, certains élèves auraient obtenu les corrigés des épreuves dont l’Anglais, initialement prévue hier mercredi, pour le compte des classes de 4e. Les épreuves ont été enregistrées dans une clé USB et tiré en plusieurs exemplaires au niveau de l’Inspection de l’éducation et des formations (IEF) et de l’Inspection d’Académie.



C’est là que les sujets auraient été « subtilisés », avant de tomber entre les mains des potaches. En attendant la suite qui sera résevée à cette affaire, les autorités académiques ont décidé de changer toutes les épreuves.



Cette affaire de fraude dans le système éducatif est la 3e en l’espace de 3 mois. Avant les anticipées de philosophie, c'étaient les épreuves de Mathématiques du concours général de 2017 qui avaient défrayé la chronique.

