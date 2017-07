Rufisque : Le ministre Oumar Guèye inébranlable dans sa démarche pour une victoire confortable de Benno Book Yakaar

On ne doutait plus de sa capacité à rassembler les militants, à élargir l’assiette électorale du parti et de son président.



Ce samedi après une longue tournée en caravane à travers les localités du département de Rufisque, le ministre Oumar Gueye a mobilisé lors d’un méga-meeting tenu à Bambilor l’ensemble des responsables de Benno Book Yakaar dont Monsieur Souleymane Ndoye député de la CEDEAO tête de liste de la coalition BBY à Rufisque, Monsieur Gorgui Ciss maire de Yéne Toubab Dialaw , Monsieur Momar Sokhna Diop dit Papis maire de Tivaoune Peulh Niague, Monsieur Mor sarr Ba maire de Jaxaay, Madame Adama Kadam,Madame Fatou Kiné Gueye , Madame Fatou Faye toutes trois investies.



Voilà une réponse très politique aux attaques insensées sans raison, maladroite que le ministre Oumar Gueye coordonnateur de ladite coalition continue de subir. Le méga meeting organisé par Modou Sall Diop responsable Apr à Bambilor , qui de par le passé avait gagné aux locales, a donné tous les résultats escomptés.



Pour preuve des milliers de militants et sympathisants des 4C, du département de Rufisque se sont drainés sur la place publique de Bambilor dès les premières heures de l’après-midi.



Comme à son habitude, à la suite du discours de l’honorable député Souleymane Ndoye tête de liste départementale de Benno Bokk Yakkar, le ministre Oumar Gueye est largement revenu sur les réalisations du Président Macky Sall dans le département, des réalisations qui devraient motivés les populations à voter largement la liste Benno Book Yakaar.



En finissant son propos le ministre n’a pas manqué d’exhorter les militants à aller retirer leurs cartes électeurs.