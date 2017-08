Rufisque : Omar Dia tue son co-locataire parce qu’il parlait wolof dans la maison

A Rufisque, un crime abominable consterne les habitants des quartiers Fass et Daresalam. Oumar Dia, un Halpoular enraciné a tué son co-locataire Sadio Diallo, dont le seul tort, est d’avoir parlé en Wolof.



Les faits ont eu lieu la semaine dernière. Des témoignages de la famille, éplorée, le jour du drame, l’attention de Oumar Dia avait été attirée par une discussion dans la langue de Kocc que son co-locataire avait engagée dans le salon, avec les amis en compagnie de qui, il suivait les programmes de la petite lucarne.



Suffisant pour soulever l’ire de Dia qui le somme de vider les lieux, s’il n’arrête de discuter en wolof. Le jeune garçon s’exécute et se dirige vers la sortie, en se chaussant. Alors qu’il nouait ses lacets, Oumar Dia aveuglé de courroux, s’introduit dans la cuisine et s’arme d’un pilon. Fonçant sur le jeune Diallo, il lui en assène de violents coups à la tête. Le crâne fracassé, Sadio Diallo s’affale et se vide de son sang. Acheminé dans une structure médicale locale, il sera, vu la gravité de son état clinique, évacué à l’hôpital général de Grand-Yoff où il rendra l’âme, après deux jours d’hospitalisation en soins intensifs.



Le meurtrier, Oumar Dia a été appréhendé et déféré au parquet de Dakar pour homicide volontaire.



Source: L"Observateur