Rufisque : Se sentant à l’étroit à l’Apr, l’ex-coordonnateur du Pr retourne chez Abdourahim Agne

Ousmane Sèye et ses camarades de parti sont retournés au Parti de la réforme (Pr) d’Abdourahim Agne après avoir migré quelques mois plus tôt à l’Alliance pour la république (Apr). « Je vous annonce mon retour au Parti de la réforme dont je suis membre fondateur (…) Je retourne avec mes camarade à la maison du père compte tenu des relations affectives que j’entretiens personnellement avec le président Abdourahim Agne », a indiqué Ousmane Sèye dans sa déclaration liminaire lue devant ses partisans.



Retrouvant dès son retour l’habit de coordonnateur départemental du parti, il se fixe comme objectif « la relance des activités et le maillage du département ». Il s’agira aussi de « consolider l’ancrage du Pr au sein de Benno bokk yakaar », a-t-il souligné, appelant ses alliés de l’Apr à « plus de considération ».



« J’ai choisi de quitter l’Apr. J’ai été coordonnateur pendant des années avant de venir dans le parti du Président Macky Sall. Mais les responsables locaux n’ont eu la moindre considération à mon égard. C’est pourquoi j’ai quitté et j’espère qu’ils ont bien compris le message », a-t-il prévenu.



Le Quotidien