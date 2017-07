Un drame s'est produit ce mardi au quartier Dangou Nord à Rufisque. Un homme de 55 ans du nom de Mame Gora Guèye, a été retrouvé mort dans sa chambre, informe la Rfm.



Selon la même source, il serait égorgé et ses mains coupées. La police et les sapeurs-pompiers ont effectué un déplacement sur place. Pour le moment, aucune information n'a filtré sur les circonstances de la mort. Le corps de Mame Gora Gueye est acheminé à l'hôpital pour une autopsie. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame.



Avec Seneweb et RFM