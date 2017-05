Rufisque- liste unique de l’opposition: le Pds déchire sur ses candidats

Les propositions de Pds faite par le camp de Daouda Niang n’agréent pas les autres responsables du département. Le comité de liaison communal de Sebikhotane est monté au créneau samedi, pour fustiger la présence annoncée du responsable de Yéne ; Ahmet Ndir, sur la liste nationale de Manko Taxawu Senegaal. « On a besoin de la majorité. Ce n’est pas intéressant d’investir quelqu’un qui ne peut pas gagner dans sa localité », a assuré Iboulaye Ba, coordonnateur de cette structure, lors d’un point de presse.



« Même lorsque le parti était au pouvoir, Ahmet Ndir n’a jamais pu gagner à Yéne où il milite. Donc, ce n’est pas aujourd’hui qu’on peut espérer gagner là-bas », a décrié le jeune responsable ; convaincu que la candidature de Sebikhotane pour la fédération de Bargny est « la plus judicieuse ».



« La fédération de Bargny qui regroupe Bargny, Diamniadio, Sebikhotane et Yéne doit avoir un candidat. Et notre choix demeure Souleymane Diouf dit Niokhor, responsable à Sebikhotane », a proposé M. Ba sous les ovations de ses camarades. A Rufisque Ouest, des responsables proches du maire ont rejeté la proposition faisant du maire de la ville, Daouda Niang, la tête de liste départementale.



« Il est inconcevable de porter à la tête de la liste de l’opposition une personne qui n’a même pas gagné 2O voix dans son propre bureau de vote lors des dernières élections locales », a fait savoir Ousseynou Sène. Pour eux, Alioune Mar, le seul responsable de l’opposition à avoir remporter une commune, est le candidat idéal.



Le Quotidien