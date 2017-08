Rufisque : une boutique attaquée par des malfaiteurs

Le pire a été évité hier, à Rufisque. Six (6) malfaiteurs lourdement armés de coupe-coupe, ont attaqué une boutique située au quartier Gouye Mouride. Au cours de leur assaut qui s’est produit la nuit dernière, ils ont agressé et blessé avec leurs armes, les personnes qui étaient sur place. Mais leurs vies ne sont pas en danger.

Par ailleurs, ces malfaiteurs ne sont pas parvenus à emporter de l’argent encore moins du matériel.

Cette attaque de plus, appelle non seulement à la vigilance mais également à la prise en charge de la sécurité par les autorités.







