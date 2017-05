Rumeurs de présence du riz en plastique sur le marché, "scientifiquement, le plastique ne peut être transformé en riz" (expert)

Après vérification dans les sites de fact-checking, il s'avère que cette information n'est pas nouvelle. En fait, les premières rumeurs du riz en plastique chinois remontent à 2011. Selon un site de vérification canadien, les premières occurrences de cette affaire viennent d'un site bio non crédible et spécialisé dans la satire.



Et depuis, elle refait surface de temps à autre et crée la panique sans reposer sur aucune preuve scientifique.L'ingénieure en agro-alimentaire Coumba Seck, ne croit pas du tout à cette théorie d'un riz plastique pour la simple raison qu' "on ne peut ne ingérer, ni digérer le plastique. En revanche, il est bel et bien possible de transformer cette matière en grain".



"On le fait chauffer puis on le met dans un granulomètre pour avoir la forme du riz sans que cela ne soit du riz". En clair, ce que les Sénégalais prennent pour du riz sur la vidéo de la transformation, n'est en fait que du grain en plastique utilisé la plupart du temps dans l'art et la décoration, comme le rembourrage d'oreillers.



Et enfin, dernier point pour lever toute équivoque, est-il scientifiquement possible de transformer la plastique en riz? "Non", rétorque sans équivoque le chef du service céréales et légumineuses de l'Institut de technologie alimentaire (Ita), Fallou Sarr. " Scientifiquement, le plastique ne peut être transformé en riz. Le riz relève de la matière organique alors que le plastique est une matière minérale".



Même si les progrès actuels de la science permettent une telle transformation, M.Sarr est catégorique: "s'il est possible d'avoir les aspects caractéristiques du riz, il reste impossible d'avoir les aspects organoleptiques du riz". La diététicienne et nutritionniste, Dr Cheikh Bintou Seck, reste convaincue que le plastique n'est pas consommable. Selon elle, "si ce riz existait, sa consommation serait toxique. On ne peut pas consommer du riz à base de plastique, c'est impossible".



Pour sa part, le directeur du Commerce intérieur assure que des équipes sur le terrain veillent au grain. Ousmane Mbaye assure que " nous n'avons encore ni vu ce produit au Sénégal, ni reçu d'informations fiables confirmant sa présence sur le marché. Nous restons vigilants et incitons les consommateurs à nous alerter par le biais des médias, s'ils suspectent un riz sur la marché".



Question, dans cette affaire où les vidéos surfent sur la stigmatisation des produits chinois, à qui profite le crime ?



source: l'observateur