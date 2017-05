Rwanda : une femme de 35 ans candidate à l'élection présidentielle

Agée de 35 ans, cette femme d’affaires est la fille d’Assinapol Rwigara, un important entrepreneur rwandais qui avait fait fortune dans l’industrie et l’immobilier. Dans les années 1990, il avait largement financé le FPR avant que celui-ci ne renverse le pouvoir extrémiste hutu en juillet 1994, mettant ainsi fin au génocide qui a fait environ 800.000 morts selon l’ONU, essentiellement parmi la minorité tutsi.



Diane Rwigara avait pris ses distances avec le FPR après le décès de son père en février 2015, dans un accident de la route selon la police. Elle avait contesté cette version et dénoncé un “assassinat” lié aux affaires de son père, sans toutefois en apporter la preuve. Des accusations démenties par la police.



Mme Rwigara est la quatrième candidate déclarée à la présidentielle d’août 2017, après la candidature en février de l’indépendant Philippe Mpayimana, tout juste rentré d’exil, celle de Frank Habineza, le président du Parti démocratique vert – seule formation d’opposition reconnue par les autorités –, et celle de M. Kagame. Une réforme controversée de la Constitution adoptée en décembre 2016 permet à M. Kagame, homme fort du pays depuis 1994, de se représenter cette année et, potentiellement, de diriger le pays jusqu’en 2034.



Si la Constitution rwandaise consacre le multipartisme, il n’existe pratiquement pas d’opposition dans le pays, le FPR contrôlant d’une main de fer, les sphères politique, sociale et économique.

source:AFP