S’estimant lésé dans la liste de Manko taxawu senegaal, Adk menace de revoir son accompagnement avec Khalifa Sall

Le mouvement And dollel Khalifa Sall (Adk) se dit déçu de la liste de Manko taxawu senegaal et n’exclut pas de reconsidérer sa position. Une conférence des leaders des 45 départements du pays est convoquée le 17 juin à Mbour pour débattre de « la marche à suivre ».



Ce mouvement de soutien au maire de Dakar se sent lésé dans l’élaboration de la liste pour les Législatives. « Par des manœuvres de bas étage, des responsables de Initaitive2017, la coalition du maire de Dakar, jusque-là absents sur le terrain de la massification et de la mobilisation, ont pris la responsabilité de s’arroger les positions de choix sur la liste. Alors que depuis des années, des kilomètres ont été parcourus par Adk pour faire connaitre le leader socialiste, et aujourd’hui plus que jamais », rappellent Babacar Diop et compagnie.



Devant cette « posture inélégante », la coordination du mouvement And dollel Khalifa, « eu égard au travail accompli aux côtés du maire de Dakar, va dégager de nouvelles orientations surtout concernant la campagne électorale à venir, et même au-delà, il sera question d’évaluer le compagnonnage avec le maire de Dakar.



Le Quotidien