S'il était président d'un club, Dugarry "choisirait Zidane" plutôt que Deschamps comme entraîneur

Sur le banc du Real Madrid depuis un an et demi, Zinedine Zidane réussit de superbes débuts comme entraîneur. S'il était président d'un club et qu'il devait engager un coach, Christophe Dugarry choisirait même le Ballon d'Or 1998 plutôt que Didier Deschamps.



"Deschamps est un super entraîneur, qui a réussi pratiquement partout où il est passé. Il a l'expérience de divers championnats mais aujourd'hui, si j'étais président, parce que c'est la question, et que j'avais la chance d'avoir ou l'un ou l'autre, dans la qualité du jeu proposé par Deschamps j'émets toujours un bémol. Même si c'est un entraîneur qui gagne, il n'y a aucun doute, sur la qualité de jeu je reste sur ma faim. Et moi en tant que président, gagner sera important, mais créer du spectacle et du jeu le sera encore plus, parce que j'estime qu'on a plus de chances de gagner des titres en jouant bien. Mais ce n'est que ma philosophie.



En termes d'image aussi, je pense qu'aujourd'hui celle de Zizou est bien plus importante que celle de Deschamps, même si les deux sont bonnes. Ce sont deux entraîneurs reconnus. Ça fait déjà pour moi deux bonnes raisons pour lesquelles je choisirais Zizou. Je ne dis pas que Zizou aujourd'hui est capable de bien faire jouer toutes ses équipes, parce que ça ne fait qu'an et demi qu'il entraîne, mais le connaissant, je sais que c'est une priorité pour lui de jouer. On le voit dans ses compositions d'équipe, il n'a jamais été frileux."



"C'était une purge absolue de voir jouer l'OM"



"Didier est un entraîneur qui gagne, une valeur sûre, c'est certain, mais je le trouve un petit peu plus frileux. Même avec Marseille, où il a gagné, pour moi c'était une purge absolue de les voir jouer. Mais c'est un super entraîneur, on ne va pas remettre ça en question. Après ce sont deux valeurs sûres, c'est une question de sensibilité plus qu'autre chose."



RmcSport