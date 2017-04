"S'il y a une nouvelle offre de Chelsea, Kalidou Koulibaly peut partir" Désormais, le président du club de Naples Aurélio Del Laurentis n'est plus opposé à un éventuel départ de Kalidou Koulibaly vers Chelsea. Selon la presse italienne, le président du club napolitain est disposé à le laisser partir en cas de nouvelle offre du club londonien.

Le défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly pourrait rejoindre le championnat anglais dès l'été prochain. Considéré jusque-là comme intransférable par son club, le joueur a obtenu un bon de sortie de la part de son président Aurelio Del Laurentis. Ce dernier qui avait refusé une offre de Chelsea de 58 millions d'euros l'été dernier, n'est plus opposé à un départ du défenseur sénégalais.



"S'il y a une nouvelle offre de Chelsea pour Koulibaly, cela dépendra de la volonté du joueur, s'il ne veut pas rester, il peut partir", a-t-il affirmé dans les colonnes de la "Gazetta del sport".



Cette déclaration semble d'une certaine manière acter le prochain transfert du défenseur des "Lions" vers Chelsea, pour qui le président de Naples, espère réaliser une bonne plus-value pour son transfert. Kalidou Koulibaly lié au club jusqu'en 2021, pourrait être l'une des principales attractions du marché des transferts . Le coach de Chelsea Antonio Conté, n'a jamais caché son admiration pour l'ancien messin. Ses qualités athlétiques et sa vitesse ont convaincu le coach italien qui veut faire de lui, l'élément central de sa défense. Pour recruter le joueur, les "Blues" vont devoir affronter la concurrence d'autres clubs de la Premier League tels que Liverpool et Everton. En outre, les grands clubs italiens soucieux de renforcer leur secteur défensif, ne manquent pas non plus de se mettre sur les rangs.



Kalidou Koulibaly, âgé de 26 ans comptabilise 24 titularisations pour un but inscrit dans le calcio italien. Il est l'un des hommes de base de son coach Maurizio Sarri et demeure l'un des principaux artisans de la bonne saison de Naples (3e de la Série A). Arrivé en Italie au cours de la saison 2014-2015, Kalidou Koulibaly s'est imposé au fils des saisons comme un élément indispensable de la troisième meilleure défense du Calcio.

