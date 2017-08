SAMSUNG CONDAMNEE PAR LA JUSTICE SENEGALAISE Le fabricant mondial de Smartphones Samsung a été condamné le 09 mars 2015 par la Justice sénégalaise pour publicité mensongère suite à une plainte d’un homme d’affaires sénégalais. Un jugement qui sera confirmé en appel au mois de février dernier. Il est reproché à Samsung d’avoir trompé le sieur Diallo qui, après avoir acheté son produit Samsung, n’a pas obtenu les accessoires promis par ladite entreprise dans une de ses publicités. Le tribunal a demandé à Samsung de payer la somme de 3 millions Fcfa à Boubacar Diallo en guise de dommages et intérêts.



Le géant Sud coréen de la téléphonie, «Samsung» a été condamné par la Justice sénégalaise pour cause de publicité mensongère. Ainsi, le Tribunal hors classe de Dakar a condamné le 09 mars 2015, Samsung à payer la somme de 3 millions Fcfa à titre de dommages et intérêts à Boubacar Diallo, le plaignant. Un jugement qui sera confirmé en appel en février 2017 par la Cour d’appel de Dakar. Cet homme d’affaires sénégalais a décidé d’intenter un procès contre le groupe Sud coréen à la suite d’une promotion pour la vente de portables et accessoires téléphoniques de marque Samsung. D’après des sources dignes de foi, le sieur Diallo a répondu à une annonce de Samsung qui promettait des accessoires (pochettes) pour tout achat d’appareil Samsung. Après avoir acheté un Samsung S4 Mini, il s’est vu certifié qu’il ne pourrait obtenir ces accessoires (pochettes) promis par Samsung. Quand il les a réclamés, la direction de Samsung Electronics Sa n’a rien voulu comprendre.



Les responsables de Samsung au Sénégal lui ont opposé un refus catégorique. Sur ce, il décide de porter l’affaire devant la Justice. Cette condamnation du leader mondial de la fabrication des smartphones vient corroborer la mauvaise passe du groupe depuis l’année dernière. En effet, l’explosion des Galaxy note 8 en 2016 quand des centaines de propriétaires ont lancé des poursuites judiciaires et la récente condamnation du patron de Samsung de la Corée du Sud viennent assombrir le ciel de Samsung. Toujours selon l’entourage de l’homme d’affaires contacté par «L’As», le plaignant veut fustiger à travers ce jugement les agissements des grandes multinationales qui foulent aux pieds les droits des consommateurs. Il s’est aussi engagé à rétablir dans son droit les citoyens sénégalais victimes des agissements de Samsung, nous, a t-on fait savoir.



