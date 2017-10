SANTE & PROTECTION SOCIALE : Les acquis du système sanitaire

LUTTE CONTRE LA MALADIE



- Décentralisation des centres de dialyse - Ouverture de l’hôpital Dalal Jamm et du Centre de cardiologie pédiatrique de Fann (Centre Cuomo) - Pose de la première pierre de l’hôpital de Touba





LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES :



- Campagne nationale de couverture universelle en moustiquaires imprégnées. - Plus de 13 milliards de Francs CFA mobilisés pour la distribution de 8736 480 MILDA avec un taux de satisfaction des besoins de plus de 98 %. - Signature du pacte d’engagement de 50 dé- putés pour la lutte contre le Paludisme LUTTE CONTRE LE SIDA - Lancement de la stratégie (tester et traiter) (Tatarsen) dans les régions du Sud - Mise en place de la Plateforme sous régionale de concertation et de coordination transfrontalière pour la riposte contre le Sida. - Lutte contre les maladies non-transmissibles Pour la première fois, l’enquête STEPS a été réalisée. Elle a permis d’étudier les facteurs de risque des MNT chez les sujets jeunes âgés de 18 à 69 ans



LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES



- Amélioration du système d’approvisionnement des médicaments (Jegesina,Yeksina, nouvelles PRA) - Relèvement et décentralisation de l’aide au diagnostic ACTIONS DE PRÉVENTION - Vaccination (introduction de l’Hépatite B à la naissance) - Deuxième édition de l’exposition Santé et Action sociale - Campagne de pulvérisation et de sensibilisation lors de grands événements religieux (Magal, Maouloud, Popenguine, etc.) - Campagne de communication sur l’AME (allaitement maternel exclusif) - Campagnes de communication contre les médicaments de la rue - Caravanes de sensibilisation (Hygiène des mains et maladies chroniques)





PLANIFICATION FAMILIALE



- Mise en place de produits au niveau des postes de santé - Reportages Santé et Action sociale dans les média - Diffusion de spots GESTION DES URGENCES - Pose première pierre du siège du Centre des Opérations d’urgence sanitaire (COUS) - Décentralisation du SAMU National - Urgences hospitalières, Service d’accueil des urgences - Renforcement du parc ambulancier - Règlement Sanitaire International One Health



SYSTÈME D’INFORMATION SANITAIRE



Lancement de la plateforme DHIS2 Résultats obtenus : • Phase pilote 1 : formation des équipes cadres des districts de Dakar et Thiès • Phase 2 : Formation des équipes cadres des 76 districts et 14 régions médicales • Phase 3 : passage à l’échelle avec la formation des ICP et de tous les gestionnaires de données des districts • Formation des partenaires techniques et financiers • Formation des programmes - Elaboration du manuel d’audit de la qualité des données (en cours de finalisation) - Elaboration de l’annuaire statistique 2015 (en cours de finalisation) - Lancement de l’annuaire statistique sanitaire 2016





GOUVERNANCE ET PARTENARIAT



- Signature de convention avec l’Alliance du secteur Privé - Campagne de collecte de fonds pour l’appui à la vaccination avec la Fondation AFRIVAC - Pose première pierre d’une usine de fabrication de solutés à Bayakh avec le secteur privé pharmaceutique - Signature accord de financement pour l’appui à la Couverture sanitaire universelle entre le Sénégal et le Japon - Signature accord de financement REDISSE entre la Banque mondiale et le Sénégal - Collaboration multisectorielle dans le cadre de la Plateforme « OneHealth » - Signature contrat avec la Sonatel.





POLITIQUES SOCIALES



Agence de la Couverture Maladie Universelle(CMU) - Carte d’égalité des chances : - 24 350 cartes produites et distribuées, - 17 861 bénéficiaires enrôlés dans les mutuelles de santé - 12 881 bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale Programme d’autonomisation des groupes vulnérables - Validation du plan national du handicap… Direction générale de l’Action sociale - Plus de 4 millions de cas d’enfants de moins de 5 ans consultés gratuitement, depuis Octobre 2013 - Plus de 40.000 femmes ayant bénéficié de la césarienne depuis Janvier 2014 - Plus de 550 personnes bénéficient gratuitement de trois séances de dialyse par semaine - Plus de 671 mutuelles de santé installées dans tout le pays - Plus de 341164 ménages adhérents - 2.255.788 Sénégalais bénéficiaires de l’Assurance Maladie Communautaire



PERSPECTIVES 2017



- Construction de 4 hôpitaux à Touba, Kédougou, Kaffrine et Sédhiou - Réception de plus de 150 ambulances médicalisées - Inauguration du nouveau service de cardiologie pédiatrique de l’Hôpital Fann (CUOMO) - Réception des centres de dialyse dans les 14 régions - Inauguration des Pharmacies régionales d’approvisionnement (PRA) de Tamba, Matam et Kaolack - Pose première pierre du siège de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) à Diamniadio - Effectivité du couplet-gagnant santé (Sagefemme/Infirmier) dans les postes de santé - Inauguration de la Maternité de l’hôpital Le Dantec - Recrutement de 1000 agents de santé - Réception du siège du Centre des opérations d’urgence sanitaires (COUS) - Réception du siège de la DPRS, de l’Inspection et du Centre de documentation et d’archivage - Lancement de la nouvelle carte sanitaire – Disponibilité des 50 000 cartes d’égalité des

Chances.



Equité et accès aux soins



Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL veut renforcer l’équité et l’accès dans le système de santé. C’est ainsi qu’il vient de doter ce secteur de matériel roulant d’un montant de 8 milliards de FCFA. Composé de 165 ambulances médicalisées et de 4 unités mobiles d’hospitalisation, le matériel a été remis, le 11 mai 2017, lors de la rencontre nationale de plaidoyer pour le programme « Bajenu Gox » (marraines de quartier). Ce matériel vient s’ajouter aux 150 autres unités acquises depuis 2012, pour faire un parc roulant de 319 véhicules permettant ainsi de référer des malades vivant dans des zones reculées.



Une occasion pour le Chef de l’Etat de réitérer sa volonté de démocratiser les soins de santé. Appréciant la Couverture Maladie universelle, le Chef de l’Etat estime qu’elle a permis d’enrôler plus de 2 millions de personnes réparties dans 671 mutuelles de santé. 