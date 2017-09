SE Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal : « La ponctualité n’est pas une mesure de la démocratie »

« C’est v rai que nous étions conviés à 10 heures, il est midi. Mais, la démocratie ne se mesure pas à travers la ponctualité », a-t-il fait savoir. Il était présent à l’Assemblée nationale ce jeudi.



« Une difficulté dans l’horaire signifie peut-être des discussions plus animées que prévu, des accords qui n’ont pas forcément été trouvés à l’heure. Donc, on peut le comprendre », a concédé le diplomate. Et d’affirmer que « les régimes autoritaires sont beaucoup plus ponctuels ».



Les députés de Benno vont certainement applaudir. Ils sont accusés d’être à l’origine de ce retard.



