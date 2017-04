SEN TV: Abba no stress et Bougane le torchon brule

Les relations se dégradent de plus en plus entre Abba nos stress et la Sen Tv. Le célèbre animateur et pote de Wally Seck s’y sent à l’étroit depuis quelque temps. Certaines mauvaises langues parlent même de démission de Abba, mais nos sources sont formelles : ce n’est pas encore le cas, même si ce n’est pas totalement exclu. Les bonnes volontés doivent s’activer parce qu’Abba est l’un des plus grands défenseurs de Bougane Guèye et de sa télé. Et sûr qu’il y a des bosses de télé en embuscade et qui n’attendent que l’officialisation de la démission du jeune animateur pour lui faire des propositions. A bon entendeur…



les echos