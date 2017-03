SÉNÉMASSAGE.COM, le premier site dédié exclusivement aux petites annonces de massage au Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2017 à 10:27 commentaire(s)| Connu pour son goût légendaire pour l’élégance et son amour des belles choses, le Sénégalais y ajoute aujourd’hui, une note de narcissisme en prenant de plus en plus soin de son corps et de son bien-être corporel.





Décliné en trois catégories, cet espace numérique vise essentiellement à mettre en relation l’offre et la demande pour des services de massage, de rencontre et de produits pour adultes. C’est que l’information est l’intrant le plus important parce que garante d’une solution adaptée à votre besoin.



Entièrement gratuit, cet espace propose pour ce faire, des fonctionnalités qui permettent un contact direct entre les parties concernées en dehors de tout intermédiaire ou d’intervention d’une tierce personne.



Très accessible sur Internet, le site (



Site de service de massage pas comme les autres, senemassage.com entend donner à l’exercice du massage ses lettres de noblesse au Sénégal afin qu’il entre davantage dans les mœurs et se démocratise. Bien qu’en constante évolution, l’activité de massage demeure un phénomène marginal au niveau des sites et de sa pratique. La faute à l’amateurisme de certains sites internet qui font l’impasse sur la modération des annonces, contribuant en cela à brouiller, voire à dévaloriser, l’image du massage alors que c’est une activité noble et très respectée dans bien d’autres pays qui vont jusqu’à l’ériger en art de vivre.



Toutefois, il nous faut le constater pour le regretter, nombre de salons de massage entretiennent un flou artistique en ce qui concerne leurs services dont la ligne de démarcation avec la prostitution reste floue.



En réponse à cette fâcheuse situation, le site senemassage.com entend établir et faire respecter un certain nombre de règles de modération pour ne proposer que des annonces professionnelles de haute qualité. En effet, sur senemassage.com, toutes les annonces sont relues et validées par des modérateurs formés en cela avant la mise en ligne pour s'assurer de la fiabilité et de la qualité des contenus sans oublier le respect des règles de diffusion.



Fort de cette démarche, Sénémassage.com met à la disposition des Sénégalais un annuaire de tous les salons de massage professionnels proposant des services de qualité au Sénégal en général et à Dakar, en particulier. Chantre du renouveau de la pratique du massage comme art de vivre au Sénégal, SénéMassage s’ouvre à toutes celles et à tous ceux qui partagent la même vision.



Nous vous invitons à



Mais également, n’oubliez pas que AFRIBABA.SN est le Nº1 des Témoin privilégié de son temps, le site Senemassage.com, plage numérique exclusivement dévolue aux petites annonces gratuites orientées 100% massage au Sénégal, se veut le creuset de ce mouvement qui, chaque jour, s’immisce dans le quotidien des Sénégalais.Décliné en trois catégories, cet espace numérique vise essentiellement à mettre en relation l’offre et la demande pour des services de massage, de rencontre et de produits pour adultes. C’est que l’information est l’intrant le plus important parce que garante d’une solution adaptée à votre besoin.Entièrement gratuit, cet espace propose pour ce faire, des fonctionnalités qui permettent un contact direct entre les parties concernées en dehors de tout intermédiaire ou d’intervention d’une tierce personne.Très accessible sur Internet, le site ( https://senemassage.com ) s’adapte aussi à tous les formats d’écran, de l’ordinateur, tablette et téléphone mobile, afin de bien mettre à l’aise ses utilisateurs et de rendre la navigation beaucoup plus simple. Comme quoi, votre confort sous toutes ses formes, est pour nous un souci permanent.Site de service de massage pas comme les autres, senemassage.com entend donner à l’exercice du massage ses lettres de noblesse au Sénégal afin qu’il entre davantage dans les mœurs et se démocratise. Bien qu’en constante évolution, l’activité de massage demeure un phénomène marginal au niveau des sites et de sa pratique. La faute à l’amateurisme de certains sites internet qui font l’impasse sur la modération des annonces, contribuant en cela à brouiller, voire à dévaloriser, l’image du massage alors que c’est une activité noble et très respectée dans bien d’autres pays qui vont jusqu’à l’ériger en art de vivre.Toutefois, il nous faut le constater pour le regretter, nombre de salons de massage entretiennent un flou artistique en ce qui concerne leurs services dont la ligne de démarcation avec la prostitution reste floue.En réponse à cette fâcheuse situation, le site senemassage.com entend établir et faire respecter un certain nombre de règles de modération pour ne proposer que des annonces professionnelles de haute qualité. En effet, sur senemassage.com, toutes les annonces sont relues et validées par des modérateurs formés en cela avant la mise en ligne pour s'assurer de la fiabilité et de la qualité des contenus sans oublier le respect des règles de diffusion.Fort de cette démarche, Sénémassage.com met à la disposition des Sénégalais un annuaire de tous les salons de massage professionnels proposant des services de qualité au Sénégal en général et à Dakar, en particulier. Chantre du renouveau de la pratique du massage comme art de vivre au Sénégal, SénéMassage s’ouvre à toutes celles et à tous ceux qui partagent la même vision.Nous vous invitons à déposer vos annonces gratuitement et/ou consulter les annonces existantes.Mais également, n’oubliez pas que AFRIBABA.SN est le Nº1 des petites annonces généraliste s 100% gratuites au Sénégal mais encore, acteur incontournable dans les annonces de l’immobilier, vente et location de voitures de seconde main, offres et recherches d’emploi, vente d’appareils multimédia et tous types de services dans votre vie quotidienne au Sénégal sans oublier les annonces de massages en ligne.

Accueil Envoyer à un ami Partager