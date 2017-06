SGBS Groupe Taraaf et l'affaire des 20 milliards

Libération est en mesure de révéler que le bras de fer judiciaire entre le groupe Taraaf et la Société générale de banque du Sénégal (SGBS) tire à sa fin.



Les deux parties qui étaient en contentieux autour d’une créance présumée de 20 milliards de FCfa se sont accordées. La banque a « abandonné » quelques 7 milliards et, du coup, Taraaf ne payera finalement « que » le reste.



Libération est en mesure de révéler que le contentieux opposant la Société générale de banque du Sénégal (SGBS) au groupe Taraaf qui exploite l’enseigne Jumbo tire à sa fin après plusieurs mois de procédures tous azimuts. Au final, le groupe appartenant à l’homme d’affaires libanais s’en tire à bon compte et pour cause. Les deux parties ont effectivement trouvé un accord dans lequel c’est la banque qui perd sur toute la ligne.



Mais il faut dire qu’elle n’avait pas trop le choix. La SGBS réclamait au groupe Taraaf une somme globale de 20 milliards qui serait le cumul des crédits des différentes structures contrôlées par Said Taraaf. Tout récemment, elle avait saisi, pour vente, l’immeuble abritant l’usine Jumbo mais cette décision a été annulée par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel.



Est-ce cet échec cuisant qui a freiné les ardeurs de la SGBS ? Quoiqu’il en soit, des sources autorisées renseignent que la SGBS et le groupe Taraaf se sont désormais accordés sur 13 milliards de FCfa. En clair, la banque a consenti un abandon de créances de 7 milliards. Ces deux points évacués, les deux parties discutent actuellement sur le règlement de ces 13 milliards de FCfa qui devrait se faire sur plusieurs mois.



Des sources renseignent d’ailleurs que cette partie des discussions va se dérouler à Paris (France) sous l’autorité de la Société générale, la maison mère. Les deux parties se sont enfin engagées à radier les différentes procédures qu’elles avaient engagées devant les cours et tribunaux sénégalais.

Cheikh Mbacké Guissé

