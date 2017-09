SGBS de l’embarcadère : L’agresseur voulait accéder aux données du compte bancaire de sa sœur On en sait un peu plus sur les mobiles de l’agression à la SGBS de l’embarcadère du Port autonome de Dakar, il y a quelques jours. L’agresseur présumé voulait accéder aux données du compte bancaire de sa sœur. Sans succès. Puisque le chef d'agence a opposé son veto.

D’après des témoins, de la scène, le client en question, accompagné d’un autre individu, a débarqué ce jour-là, vers 11h, dans les locaux de la banque et a demandé à accéder aux données bancaires du compte de sa sœur.



Selon le journal « Les Echos » qui relate l’histoire, il s’est rendu par la suite dans le bureau du chef d’agence et a sollicité son autorisation, aux fins de fouiller dans les affaires bancaires de sa frangine.

Mais, ne disposant pas d’acte de procuration en bonne et due forme, le responsable d’agence refuse catégoriquement d’accéder à la requête du bonhomme et lui rappelle poliment, les normes de sécurité en la matière et surtout, du caractère de confidentialité des comptes bancaires.



Le bonhomme voit rouge, crache à tout-va des insanités et prend au collet le chef d’agence de la SGBS.

Même si le responsable de la banque est costaud, précise le journal, il s’est gardé tout de même de répliquer aux assauts de son agression, qui a été interpellé puis conduit au commissariat central de police de Dakar.



Tout comme son accompagnant. Tous les deux ont été placés en garde-à-vue. Le chef d’agence dont la vie est hors de danger, est finalement sorti de l’hôpital Principal de Dakar.







