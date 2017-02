SIA 2017 : Le Maer et l’Unccias déterminés à faire de l’agriculture un tremplin vers l’émergence!

Placée sous le haut patronage du Président de la République, la 54e édition du Salon International de l’Agriculture qui se tient présentement à Paris, organisée par le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rurale (MAER), en partenariat avec l’Union Nationale des Chambres de Commerce d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS), sous le thème: «L’agriculture : une passion, des ambitions». Une occasion idéale pour promouvoir les filières agricoles et agroalimentaires du Sénégal au niveau international, à travers les chaînes de valeur agricoles.



Le thème retenu par le Sénégal pour cette présente édition traduit, à n’en pas douter, la ferme détermination des autorités du ministère de l’Agriculture et celles de l’Unccias à faire de l’Agriculture un des principaux leviers du développement économique de notre pays.





Une rupture dans l’organisation





Les deux institutions (MAER-UNCCIAS) ont choisi cette année de diviser en deux, le stand de 300 mètres carrés en un espace institutionnel riche de 15 structures publiques et un autre pour les exposants occupé par 12 acteurs présentant une dizaine de produits déterminants tout en respectant les normes.





Cette décision stratégique de vouloir rehausser la participation du Sénégal au SIA 2017, à permis au Comité central d’associer très tôt les partenaires pour l’amélioration de la qualité des produits, de l’emballage, vers l’atteinte de l’objectif qui était de réaménager le stand qui a aujourd’hui montré un autre visage du Sénégal sur le Parc des Expositions de Paris.





Les innovations apportées pour la 16e participation du Sénégal ont été unanimement saluées par Lamine Lô et Serigne Mboup, respectivement Directeur de Cabinet du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rurale et Président de l’Union Nationale des Chambres de Commerce d’Agriculture du Sénégal.



Pour le Directeur de Cabinet du MAER : «Nous avons une entière satisfaction de la présentation des stands. Nous avons fait un grand pas dans la présentation et le choix des produits exposés, la modernisation du stand Sénégal, qui s’étend sur 300 mètres carrés à l’entrée du pavillon qui l’abrite, est une nécessité pour promouvoir les produits, nouer des contacts et profiter des dernières améliorations technologiques ».



L’innovation apportée dans l’espace d’échanges du Sénégal a également attiré l’attention du président de l’Union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (UNCCIAS). Pour Serigne Mboup: « le travail abattu depuis 6 mois par le ministère et ses partenaires pour l’amélioration du stand, la qualité et la commercialisation, mérite d’être salué ». C’est par la même occasion qu’il invite ses pairs à investir dans l’agriculture et l’agrobusiness, afin d’aider à booster l’économie nationale.





Un objectif ambitieux





Au regard de la rupture adoptée pour une réussite de la participation du Sénégal à la présente édition, il est normal que le MAER et l’UNCCIAS se fixent comme objectif de promouvoir les filières agricoles et agroalimentaires du pays au niveau international, à travers les chaînes de valeur agricoles.





Cette participation du Sénégal au SIA, vise spécifiquement à étudier les chaînes de valeurs agricoles ; promouvoir les produits du secteur agricole, agroalimentaire et agro-industriel du Sénégal et de; faire connaître les capacités de productions et d’échange avec le reste du monde ; permettre aux professionnels de l’Agriculture de s’informer sur les techniques nouvelles et les possibilités d’équipements, d’approvisionnement et d’organisation pour l’amélioration de la production et de la productivité, la transformation, la conservation, et la commercialisation ; contribuer à la promotion des entreprises évoluant ou souhaitant évoluer dans le domaine agroalimentaire et agroindustriel du Sénégal; faciliter l’établissement des partenariats techniques et commerciaux; promouvoir la sécurité sanitaire et la traçabilité des produits agroalimentaires ; créer un cadre dynamique de développement et des échanges entre les producteurs, les opérateurs économiques, les services d’appui et les partenaires au développement ; servir de cadre pour des forums et conférences thématiques d’actualités concernant l’Agriculture et les activités connexes.





Ce Salon sera l’occasion pour la Sénégal, un pays agricole, de faire valoir son potentiel et de faire découvrir ses produits dans leur plus grande diversité.



