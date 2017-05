SIAD 2017: Jamila El Moussali souligne l’importance du secteur artisanal dans la promotion des relations fortes et solides entre le Maroc et le Sénégal

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2017 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

Le secrétaire d'Etat chargée de l'Artisanat au Maroc, Jamila El Moussali a souligné le rôle d'importance du secteur artisanal dans la promotion des relations fortes et solides entre le Maroc et le Sénégal à l’occasion de l’ouverture du SIAD 2017 au CICES.



Pour la promotion de l’artisanat dans l’espace UEMOA, le Sénégal à travers le ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat a choisi le Maroc comme invité d’honneur au Salon international de l’artisanat de Dakar (SIAD) 2017 ouvert, ce lundi 15 mai sous la présence effective du Premier ministre Mahammed B.A. Dionne au CICES.



En effet, Jamila El Moussali, secrétaire d'Etat chargée de l'Artisanat qui a représenté son pays, le Maroc, a souligné l’importance du SIAD 2017 qui est une première en Afrique de l’Ouest.



« Le SIAD constitue le lieu le plus propice d’échanges et de partenariat entre les différents pays de la sous-région. Il est aussi un cadre de la promotion des relations fortes et solides entre le Maroc et le Sénégal», a déclaré Jamila El Moussali



Se félicitant du rôle important que joue le secteur artisanal dans le tissu économique du Maroc. Jamila El Moussali est d’avis que ce secteur constitue un « ambassadeur véhiculant un contenu identitaire, une tradition et un savoir-faire ».



Ainsi, explique-telle, « nous avons apporté un échantillon de différentes facettes de notre artisanat avec ses valeurs culturelles et civilisationnelles que la plupart de nos amis et frères sénégalais connaissent bien ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook