SONATEL: un chiffre d'affaires de plus de 483 milliards sur la première moitié de l'exercice 2017

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2017

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe SONATEL s’établit à 483,6 milliards de francs CFA sur la première moitié de l’exercice 2017, soit une hausse de 10,2%, a appris l’APS, mardi.



Un communiqué sur les résultats financiers du 1er semestre 2017 du groupe souligne que "rapporté sur le périmètre historique (hors Sierra Léone), le chiffre d’affaires a connu une croissance accélérée de 6,3% contre 2,1% en juin 2016".



"Cette croissance des revenus reste soutenue grâce aux positions commerciales fortes et au développement des relais de croissance, mais est ralentie par la décélération des revenus de l’international entrant affecté par le phénomène des OTT", écrivent les responsables de la société de télécommunication.



Selon eux, "la croissance du chiffre d’affaires est portée par les filiales à l’étranger, qui contribuent à hauteur de plus de la moitié du Chiffre d’Affaires consolidé du groupe".



"L’intégration de la nouvelle acquisition Orange Sierra Léone (ex Airtel SL) dans le périmètre de consolidation à partir de cette année a aussi permis d’améliorer les trajectoires de croissance", ajoutent-ils.



En outre, note le communiqué, les investissements du groupe restent soutenus à 15,1% du Chiffre d’affaires par rapport à la même période en 2016.



"Ces importants investissements ont été réalisés par le groupe principalement dans la data mobile pour répondre au développement des usages", souligne la même source.





Ils "ont permis aussi au groupe de maintenir sa trajectoire de rentabilité par l’amélioration de la qualité de la relation client, la poursuite des efforts sur la qualité de service, la fidélisation et la maîtrise des charges".



Le communiqué signale que le renouvellement des réseaux d’accès, la densification des réseaux 3G mobiles et l’extension des plateformes de service "ont mobilisé l’essentiel de cet investissement".



Il ajoute qu’"après une baisse en 2016, le résultat net du groupe reprend une dynamique de croissance de +1,3%, soit 111,4 milliards FCFA au 30 juin 2017".

