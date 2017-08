SOS : Me Abdoulaye Wade invité à "sauver" Khalifa Sall Les leaders de la coalition électorale, Mankoo Taxawu Senegaal, cherchent toutes les voies possibles pour sortir d’affaire son leader, Khalifa Sall. La dernière trouvaille est la solution Me Wade, appelé à peser de tout son poids, pour faire sortir le maire de Dakar de prison. En ligne de mire, l’ouverture prochaine de la session ordinaire de la 13e législature.

« Le jour de l’ouverture de la session à l’Assemblée nationale, c’est le Doyen d’âge des députés qui préside la séance. Ce sera Me Wade. Je lui demande de ne pas se laisser divertir ou manipuler par des gens qui vont lui dire qu’il n’a pas intérêt à ce que Khalifa Sall soit libéré », a suggéré Jean-Paul Dias au cours d'une conférence de presse de ladite coalition à Dakar, hier.



Estimant que le prédécesseur du Président macky Sall peut sauver le maire de Dakar, il insiste. « Il y a des choses qu’il peut faire. C’est lui le président de séance. Le texte dit qu’il préside assisté de deux assesseurs les plus jeunes et il procède à l’appel. … il peut exiger la présence de Khalifa Sall Sans quoi, il peut suspendre la session jusqu’à ce qu’il soit libéré… », a précisé Jean-Paul Dias.







