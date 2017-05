STATS : Les 7 chiffres qui montrent l'importance de Paul Pogba à Manchester Paul Pogba a été recruté l'été dernier à prix d'or par Manchester United. En France comme outre-Manche, le débat autour de son niveau de jeu continue de faire rage. Certains disent que c'est l'un des tous meilleurs à son poste, d'autres disent qu'il est surcoté et que son véritable rendement est faible. En tout cas, ces sept statistiques au sujet du Français feront plaisir à ceux qui sont du premier camp.

7. Personne ne tente autant de dernières passes

Ce que l'on appelle "dernière passe" est une passe donnée dans le but de lancer un coéquipier seul face au but, sans que l'action n'ait à se poursuivre outre le joueur que l'on veut servir. Pogba est le joueur en Premier League qui tente le plus ces "killer ball" comme les appelle les britanniques. Avec 28 tentatives (pour 12 réussites) il est au sommet de ce classement avec De Bruyne (qui en a réussi 14, lui).





6. Il dribble plus que n'importe qui

Paul Pogba aime le un contre un, cela se voit dans son jeu. Et alors qu'il comptabilise 29 apparitions en Premier League cette année, il a déjà éliminé 71 (sur 115 tentatives) fois son vis-à-vis grâce à ses dribbles. Il faut dire que l'ancien de la Juventus est assez difficile à marquer de par sa vitesse, sa puissance et sa technique. Le deuxième joueur le plus provoquant de Manchester United est Rashford avec 38 dribbles avec succès.





5. Sa capacité à jouer vers l'avant est inégalée

A l'image de ses dernières passes tentées, la volonté de Paul Pogba de faire mal à ses adversaires se ressent dans un autre classement : celui du nombre de passes vers l'avant réussies. Le Français est tout simplement le joueur comptabilisant le plus de passes vers les buts adverses avec 963 unités. Son compère du milieu de terrain, Ander Herrera, est lui deuxième de ce classement avec 881 passes offensives.





4. Il est l'un des meilleurs récupérateurs

Excellent dans la distribution et l'organisation, Paul Pogba l'est aussi à la récupération. En effet, il est le deuxième joueur récupérant le plus de ballon dans les pieds de ses adversaires derrière l'Espagnol Herrera, qui est selon certain le "chien de garde" le plus talentueux du Royaume. Pogba fait encore preuve d'une polyvalence exceptionnelle.





3. Il change le jeu comme pas deux

Paul Pogba a fait de ses transversales et de son jeu long une de ses armes favorites. Utile pour déstabiliser une défense et la surprendre en renversant le jeu, il compile les passes longues de qualité. Sur 224 transversales tentées, il a touché sa cible dans 152 cas. Un jeu long digne des Xabi Alonso et autres Toni Kroos.





2. Il est omniprésent dans la zone de vérité

Paul Pogba ne se contente pas de faire la loi dans l'entrejeu, où l'on a vu qu'il récupérait, alimentait et distribuait le jeu à son compte. Il est également le joueur de Manchester United le plus sollicité dans le dernier tiers de terrain adverse, soit la zone la plus importante de l'attaque de son équipe. En effet, avec 497 passes réussies (sur 596 tentées), il est le joueur ayant donné le plus de ballon dans cette partie fatidique du terrain.





1. C'est le joueur le plus craint par les défenses adverses

Avec toute l'importance qu'a Pogba dans le jeu de Manchester United comme le montrent ces six statistiques précédentes, les défenses adverses ne prennent pas Paul Pogba comme n'importe quel autre joueur de l'attaque des Mancuniens. Ainsi, il est le joueur qui subit le plus de fautes dans la moitié de terrain adverse avec 27 coups francs obtenus. Une nouvelle preuve de sa qualité de provocation.





