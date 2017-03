Sa Thiès à Ness : "Je n'aurai la paix que si je venge Balla Gaye 2"

En prélude au combat de lutte devant l'opposant à Ness, le 9 avril prochain, Sa Thies a effectué hier, son "Open-presse" , au cours duquel, il a parlé entre autres de ses préparatifs, son adversaire et de ses ambitions. Morceaux choisis de ce "One man show".



L'adversaire

Je n'attends pas d'avoir un certain âge pour dire que je crois en moi. Ness est un champion en retard rapport aux lutteur de sa génération. Nous n'avons pas les mêmes ambitions dans l'arène et les gens sauront de quoi je parle le jour du combat. Une fois que l'arbitre sifflera, Ness saura que je suis le plus jeune. Je l'avais une fois défié, mais il a refusé. Il ne croyait pas qu'un jour on allait lutter. Je dis 'alhamdoulilah' que ce combat puisse avoir été monté".



Soutien de son frère Balla Gaye2

" Balla Gaye a mis de côté toutes ses activités pour se consacrer à ce combat. Il fait tout pour que je gagne. Je lui en suis profondément reconnaissant. Je prie pour qu'il trouve un combat et qu'il le remporte. Il joue pleinement son rôle de grand frère. Les lutteurs de Guédiawaye aussi sont avec moi pour bien préparer le combat. L'école de lutte Balla Gaye et l'Ecole de lutte Double Less, c'est la même chose".



Les lutteurs de Lansar

"Je n'ai pas besoin de victoire à Lansar. Ce qui m'intéresse, c'est seulement la victoire sur Ness. J'ai oublié même que j'ai déjà eu deux victoires à Lansar. Mes adversaires sont nombreux dans cette écurie. Je n'aurai pas la paix que si je bats tous les lutteurs qui ont fait chuter mon frère et que je devienne roi des arènes. Tant que je ne ferai pas, je ne me considérerais pas comme un lutteur".



La durée du Combat

Cela dépendra de lui. Les gens savent que mes combats ne durent pas. Le combat sera rapide puisqu'il a promis d'attaquer. Je viendrai pour lutter et je veux l'envoyer à la retraite après ce combat. S'il se bagarre, je vais le corriger. Et s'il lutte, je le bats comme un enfant".



Physique

"Je n'ai pas augmenté mon poids, mais j'ai la force dont j'ai besoin pour battre Ness. Qu'il diminue ou augmente son poids, cela ne m’intéresse pas. L'essentiel, c'est que je le batte le jour du combat".



Le mystique

" Il n'y a aucun lutteur qui peut dire que personne ne l'aide sur le plan mystique. Beaucoup de gens nous aident financièrement. Ils sont derrière nous pour pousser, pour que nous ne nous soucions pas de ces aspects".