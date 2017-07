Sa Thiès contredit les propos de Luc Nicolaï, " je n'ai reçu aucune avance sur cachet"

Lors de l’open presse de Lac de Guiers 2, le mercredi dernier à la Cité des Enseignants de Guédiawaye, Sa Thiès et son grand frère Balla Gaye 2 étaient les guest-stars de l'événement. Occasion pour les deux frangins de montrer leur soutien envers la tête de file de l'écurie Walo, "ce que je conseille à Lac 2, c’est juste d’appliquer ce qu’il a travaillé à l’entraînement. Pas autre chose. Je prie pour qu’il remporte ce combat", a déclaré le petit frère de Balla Gaye 2, qui a une relation très particulière avec le puncheur de Walo.



D’après Sa Thiès, tout ce qu’il peut faire actuellement, c’est de prier enfin qu’il sorte vainqueur face à Modou Lo de Rock énergie, lac 2 s’est bien entraîné. Il s’est rendu partout où il devait se rendre pour recueillir des prières des parents et autres. Le fils de Double Less n’a pas manqué aussi de glisser quelques conseils à son aîné et laisse entendre ceci: " Lac 2 est un athlète de haut niveau. Il maîtrise les enjeux et les contours d’un combat. je prie juste pour que la victoire soit fêtée à Guédiawaye ‘’.



Interpellé sur la déclaration du promoteur Luc Nicolai, dimanche dernier au stade Demba Diop en marge d'un gala de lutte simple, annonçant que Sa Thies a déjà empoché une avance sur cachet pour affronter Boy Niang 2, le tombeur de Ness se dit surpris par cette déclaration. La tête de fil de l’écurie Double Less d'expliquer, ‘’je ne suis pas venu ici pour démentir cette information concernant une avance que j’aurais encaissé. Mais pour dire vrai je n’ai reçu aucune avance sur cachet’’.



Sunu Lamb