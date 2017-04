Sa Thiès défie Ness ce dimanche

Ce dimanche, un gala de lutte opposera Sa Thiès à Ness. Le frangin de Balla Gaye 2 qui continue son ascension vers le sommet va pêcher dans les eaux troubles de la Baleine de Lansar. Ce sera un combat capital pour Sa Thiès. Un combat dont l’issue changera à coup sur la suite de sa carrière. Car, accrocher au tableau de chasse un adversaire du calibre de Ness vaut son pesant d’or. Le fils de Double Less, croit en sa bonne étoile et promet une brillante victoire au soir du 9 avril, jour de son anniversaire. Et promet de s’offrir comme cadeau le scalp de la Baleine. De son côté, Ness a promis de mettre du sable dans le gâteau d’anniversaire de son adversaire. « C’est en pleurs qu’il rentrera qu’il rentrera à la maison avec son gâteau d’anniversaire. Sa Thiès aura la surprise de sa vie », promet-t-il.



Les paris sont ouverts !



(L’Observateur)