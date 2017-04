Sa Thiès poursuit sa montée en puissance

iGFM – (Dakar) Un nouveau verdict est tombé dans l’arène sénégalaise, ce dimanche 9 avril 2017, au stade Demba Diop, à l’issue du combat de lutte avec frappe, qui opposait Ness à Sa Thiès. En dominant logiquement son adversaire, ce dernier poursuit sa montée en puissance contrairement au vaincu qui rate son retour. Gfm Entertainment a une nouvelle fois réussi sa sortie. L’affiche ficelée a répondu aux attentes et le stade a également vibré au rythme de la lutte, avec notamment le show de Balla Gaye 2, Yekini Junior, Siteu, Malick Niang…Le drapeau du Jolof en valait la peine et les adversaires du jour l’ont confirmé sur le sable en offrant aux amateurs un beau combat d’une rapidité inattendue.

La force de la jeunesse a parlé face à l’expérience

Devant marquer son retour après deux ans d’absence, Ness a très vite attaqué Sa Thies qui a riposté par quelques coups. Ces derniers ont déséquilibré le sociétaire de l’écurie Lansar profitant à celui de Double Less de prendre l’avantage tout en ceinturant Ness. Ne sachant plus quoi faire suite aux enchaînements de son adversaire, Ness abdique au moment où Sa Thiès met tout son poids sur lui et l’enfonce au sol en l'accompagnant d’un coup du droit qui l’élimine définitivement en seulement 20 belles secondes.

Le stade tremble, tremble et tremble. La force de la jeunesse a parlé face à l’expérience. Sa Thiès triomphe une nouvelle fois après avoir battu le lieutenant de Ness, Siteu il y a un an. Une montée en puissance remarquable du fils de Double Less, qui peut prétendre affronter Boy Niang 2 tombeur de Gouy Guy.

De son côté, le leader de Lansar manque son retour malgré un combat acceptable. Mais, avec ce nouveau revers, il perd encore du terrain. Il va falloir retrouver ses repères.

