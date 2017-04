Sa Thiès sur son combat contre Boy Niang 2, "je n'ai pas été saisi officiellement de l'intérêt de Luc Nicolaï"

Jusqu'à hier encore , le combat entre Sa Thiès et Boy Niang n'était pas encore ficelé. Dans la foulée de l'affiche Gris-Bordeaux-Balla Gaye 2 qu'il venait de décrocher, le promoteur Luc Nicolaï avait annoncé en grande pompe qu'il espérait le concrétiser, hier. Ce qui fait penser que le promoteur mbourois est le seul à pouvoir décrocher ce duel plébiscité par le monde de la lutte. Et cela, tout juste après le 14e succès de Sa Thiès obtenu face à Ness de Lansar.



Mais il semble que d'autres promoteurs ont aussi affiché leur intérêt pour ce combat, confie Sa Thiès. " Je discute avec beaucoup de promoteurs dont Prince. Tous veulent ce combat, je ne suis pas là pour un seul promoteur. Peut-être que Luc Nicolaï a discuté avec mon père. Mais je n'ai pas été saisi officiellement de son intérêt. C'est mon frère Balla Gaye 2 qui négocie en mon nom et c'est à mon père Double Less, de signer les contrats de mes combats".

Soutenant que les discussions se poursuivent avec les promoteurs, Sa Thiès a renseigné que Prince devait même venir venir chez lui pour continuer les négociations. Montrant sa disponibilité à disputer ce combat avant la fin de la saison, plus précisément en juillet comme le souhaite le père de Boy Niang 2, Sa Thiès souligne que c'est un problème de cachet qui, pour le moment bloque la matérialisation du combat. "Ce combat vaut 100 millions de francs CFA. Il est impensable que j'empoche un cachet en deçà", a tenu à préciser le jeune frère de Balla Gaye 2. "Si ce n'est pas pour cette saison,, le combat se tiendra la saison prochaine. Je suis prêt pour lutter cette saison.

Evoquant la tension noté lors de la signature du contrat entre Balla Gaye 2 et Gris-Bordeaux prévu le 1er janvier 2018, le jeune champion de Guédiawaye, juge cela "normal" et se dit confiant quant aux chances de son frère de remporter ce combat.

