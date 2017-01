Sa petite-fille ingère une boulette de cannabis: une grand-mère mise en examen Une grand-mère a été mise en examen à Rennes pour usage de stupéfiants et blessures involontaires après l'ingestion par sa petite fille âgée de moins de deux ans d'un petit morceau de cannabis trouvé sur le tapis du domicile familial.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2017 à 14:56 | | 0 commentaire(s)|

On pourrait appeler ça une boulette si l'affaire n'avait failli tourner au drame. Une grand-mère vient d'être mise en examen à Rennes pour usage de stupéfiants et blessures involontaires. Sa petite-fille âgée de moins de deux ans au moment des faits avait ingéré un petit morceau de cannabis trouvé sur le tapis.



Après avoir absorbé la drogue, la fillette, qui a récupéré depuis et se porte bien, avait été prise de convulsions le jour du Nouvel An avant de tomber dans le coma, selon France Bleu Armorique qui a révélé l'affaire.



Elle encourt un an d'emprisonnement



La grand-mère a reconnu faire usage du cannabis. L'enfant, a-t-elle convenu, avait pu profiter d'un moment d'inattention pour ingérer quelques grammes de cannabis tombés sur le tapis, a-t-on indiqué de source judiciaire. Lors d'une perquisition, une petite quantité de résine a également été retrouvée à son domicile.



La grand-mère est convoquée devant le tribunal correctionnel en août prochain pour usage de stupéfiants et "blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à trois mois par manquement délibéré à une obligation de prudence". Elle encourt un an d'emprisonnement. Le juge des enfants a également été saisi.



Source: L'Express.fr

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook