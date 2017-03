Saccage Bus Dakar Dem Dikk: Moussa Diop (Dg), très remonté contre les partisans de Khalifa Sall, Bamba Fall et Cie "Suite aux nombreux saccages des bus Dakar Dem Dikk notés depuis le 24 février dernier par les partisans de Khalifa Sall, Bamba Fall et Cie, une plainte sera déposé contre ces derniers", a déclaré le directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop lors d’une conférence de presse tenue ce matin au siège de DDD. Cependant ce dernier fustige le comportement irresponsable de Khalifa Sall et Cie qui selon lui, pousse ses jeunes à adopter une telle attitude. " Celui qui ose insulter le procureur, les institutions ou même traiter de m... publiquement son Premier ministre, en d'autres termes, ces perturbateurs ne sont pas des modèles pour la jeunesse sénégalaise". Moussa Diop appelle ces jeunes partisans qui sont par ailleurs manipulés par certains hommes politiques, à mettre fin à cette injustice qui commence à prendre de l’ampleur et à préserver leur patrimoine national.





