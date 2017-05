Saccage d’une église à Sicap Mbao: La police annonce l'ouverture d'une enquête

Dans la nuit du mercredi au jeudi, au moment où la communauté chrétienne s’apprêtait à célébrer l’Ascension (ou la montée du Christ au ciel), des jeunes ont attaqué une église sise à la Sicap Mbao.



Les croix et certaines parties de l’édifice religieux ont été profanées par les visiteurs. Au motif que le terrain, leur appartient et qu’il doit leur servir d'espace de loisirs. Cette affaire qui a indigné plus d’un, ne restera pas impunie. Selon le porte-parole de la police, la commissaire Tabara Ndiaye citée par la RFM, le procureur de la République a été saisi et une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs.