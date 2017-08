Saccage de bureaux à Touba : Le khalife dans une colère noire, Wade s’excuse

Les incidents de dimanche dernier lors du scrutin législatif à Touba n’ont pas plus au khalife général des mourides, Serigne Sidy Makhtar Mbacké.



Selon Vox Populi consulté, le saccage des bureaux de vote attribué à des pro-Wade a poussé le marabout à piquer une colère noire. «Je ne m’attendais pas à une telle offense de la part de Wade. A défaut de pouvoir lui parler, je vais le faire via la radio», dit Serigne Sidy.



Mis au courant de la colère du khalife, Wade a dépêché Me Madické Niang pour présenter ses plates excuses, renseigne un site sénégalais.