Saccage de bureaux de vote à Touba: Serigne Assane Mbacké et Mor Lô écroués, les frères Dolly libres de toute poursuite

Les choses se corsent pour Serigne Assane Mbacké et Mor Lo, tous deux respectivement responsables du Pds et de l'Apr à Touba. Ils viennent d'être placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République, Oumar Guèye, dans l'affaire du saccage des 147 bureaux de vote le jour du scrutin des législatives, à l'université Serigne Abdou Lahat Mbacké de la cité religieuse de Touba.



Serigne Assane Mbacké et Mor Lo qui sont poursuivis pour destruction de biens publics, voies de fait, et actes de vandalisme, devront élire domicile à la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel, en attendant leur procès qui est déjà fixé au jeudi 17 août prochain.



Les deux autres cités dans l'affaire, à savoir Cheikh Modou Bara Dolly et Serigne Cheikh Mbacké Dolly, n'ont pas été poursuivis dans cette affaire, qui va très certainement encore faire couler beaucoup d'encre et de salive.



Source: Seneweb

