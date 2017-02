Saccage de la Maison du Ps: Bamba Fall lavé à grande eau...

Les coaccusés de Bamba Fall entendu vendredi par le doyen des juges d'instruction ont rejeté toute participation aux incidents du 5 mars 2015 ayant entraîné le saccage de la Maison du Parti Socialiste. Zale Tyson, Malick Kébé Dieng et Maguette Bâ ont été certes reconnu être présents sur les lieux, mais n'ont jeté un seul caillou ou saccagé la maison du parti. A la question de savoir si Bamba Fall a mobilisé ce jour-là, comme le dit le procès verbal d'enquête de la police, ils répondu n'avoir jamais été au courant. Jamais, ils n'ont été dans une dynamique de saccager le siège de leur parti. Pour sa part, Zale Tyson a soutenu qu'il fait partie de ceux qui ont escorté Ousmane Tanor Dieng pour le mettre hors de danger, lorsque les incidents ont commencé. L'audition de vendredi est semblable à celle de mardi, lors de laquelle, les personnes entendues ont aussi nié leur participation à cette affaire et lavé le maire de la Médina Bamba Fall. Il ne reste, par ailleurs que quatre personnes dans cette affaire. Il s'agit de Cheikh Tidiane Sall (neveu de Khalifa Sall), Bassirou Samb, Bira Kane Ndiaye et Bamba Fall qui sera entendu en dernier lieu.



(Source: Les Echos)