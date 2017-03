Saccage de la maison du PS, comment Tanor a conduit Bamba Fall et cie en prison Expliquant les raisons de l'arrestation de Bamba Fall, le Procureur de la République indique que c'est le secrétaire général du PS Ousmane Tanor Dieng qui a porté plainte pour "tentative d'assassinat".

Serigne Bassirou Guèye a rappelé que le secrétaire général du PS a dénoncé des violences commises par des mouvements armés contre sa personne. Des gens qui, selon la plainte, étaient armés de machettes et d'autres objets.



Après avoir reçu la plainte, une enquête a été ouverte pour connaître les auteurs et les mettre hors d'état de nuire. C'est alors qu'il dit, avoir saisi la DIC. " L'enquête a conduit à l'arrestation de Bamba Fall et de beaucoup d'autres personnes. On m'a transmis le dossier et après l'avoir étudié, j'ai vu que les charges retenues sont justifiées, alors j'ai transmis ce dossier au juge d'instruction qui les a mis sous mandat de dépôt", a déclaré Serigne Bassirou Guèye hier lors de son face-à-face avec la presse.



Répondant à ceux qui parlent de poursuites sélectives, en faisant allusion aux violences politiques de l'APR jamais portées devant la justice, il coupe court: " l'auto-saisine doit reposer sur des éléments, des indices. Dans les affaires similaires qui ont eu lieu dans d'autres formations politiques, aucun victime, aucun indice, aucune plainte ne m'ont été apportées. Donc, dans cette affaire, je demande en quoi la justice a-t-elle été manipulée? Un maire a été arrêté dans cette affaire, ce n'était pas ce que l'on souhaitait mais c'est la loi" assure-t-il.



source: walfquotidien

