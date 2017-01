Saccage de la maison du Parti Socialiste: Le député Cheikh Seck charge Khalifa Sall et son cabinet

Le Parti Socialiste est depuis quelques jours au devant de l'actualité, suite à l'arrestation du maire de la médina Bamba Fall et neuf autres personnes, dans l'affaire dite du saccage de la maison du Parti. D'après le député socialiste Cheikh Seck, c'est le maire de Dakar qui est derrière dans cette affaire. "Khalifa Sall a les mains sales dans cette affaire. Pour preuve, son neveu et plusieurs membres de son Cabinet sont trempés. Que justice se fasse", a déclaré le responsable socialiste, interrogé hier, par nos confrères de la 2stv.



Le 5 mars dernier 2016, des militants socialistes, partisans du «Non» au référendum du 20 mars 2016, avaient envahi la Maison du Parti et mis fin, de force, à la rencontre du Bureau politique qui devait entériner la décision du Ps de voter « Oui » au référendum. A la suite de ces incidents, la direction du parti avait porté plainte contre X. Et dix (10) jeunes du Ps dont le maire de la Médina Bamba Fall avaient été auditionnés avant d'être arrêtés plus tard par la Brigade des affaires générales de la Dic.



Ils ont été placés sous mandat de dépôt avant hier, par le Doyen des juges d'instruction pour le délits de d'association de malfaiteurs, tentative d'assassinat, destruction de bien appartenant à autrui...

