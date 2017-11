Saccage des locaux de " Sopi Fm": Me Ousmane Ngom dément avoir saisi le Procureur et précise

"Des informations publiées ce jour par une certaine presse font état d'une saisine du Procureur par Maître Ousmane Ngom à la suite du saccage et des voies de fait commis par des éléments se disant appartenir au PDS au niveau des locaux de radio Sopi FM.



Ces informations sont totalement fausses. Lorsque Maître Ousmane Ngom, absent du territoire national depuis plusieurs semaines pour des raisons familiales, a été informé de l'attaque du siège Sopi Fm et de la menace du saccage de la permanence SCK, il a uniquement demandé à ses collaborateurs de saisir la police ou la gendarmerie pour assurer la sécurité des locaux, des personnes et des biens qui s'y trouvaient. Ce qui a été fait. Après, un constat a été fait par un huissier.



A la suite du compte-rendu qui lui a été fait par le gestionnaire molesté et brutalisé Moustapha Diaw et certains témoins, il leur a donné les trois instructions suivantes:

"Ne faites aucune procédure ou plainte au niveau du procureur."

"Pour tout l'or du monde, je n'attaquerai jamais maître Abdoulaye Wade devant la justice."

"Ne tombez pas dans le piège des provocateurs qui sont derrière cette affaire. Ils ne connaissent pas l'histoire de la radio."



Voilà l'exacte vérité. Aucun acte n'a été posé par Maître Ousmane Ngom. Tout le reste n'est que désinformation et provocation. A quelles fins ???"







Fait à Dakar le 28 octobre 2018

Pour la cellule de communication et pour Maître Ousmane Ngom



Témoin

