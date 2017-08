Saccage du domicile du député Abdou Lahad Seck : Les prévenus écopent cinq mois…

Les jeunes de Touba arrêtés et placés sous mandat de dépôt, suite à la mise à sac du domicile, du députés Abdou Lahad Seck dit Sadaga ont été condamnés ce jeudi, à cinq mois dont un mois ferme. Dame Kâ, Alassane Faye, Cheikh Ndiaye, Khadim Thiam, Khadim Ndiaye, Modou Fall et Malick vont donc passé la fête de la tabaski en prison.



Dans son délibéré, le Tribunal a écarté le délit de vol et retenu contre eux, l’association de malfaiteurs et participation à la destruction de biens appartenant à autrui.



Pour rappel, le 30 juillet, jour du scrutin Législatives, le domicile du député de l’Apr, Abdou Lahad Seck Sadaga , accusé d’avoir installé un bureau de vote parallèle, a été saccagé par des individus supposés appartenir à la coalition gagnante Wattu Senegaal. Le député en question a été interpellé et placé en garde à vue, par la police pour avoir tiré des coups de feu, avant d’être remis en liberté.



L’enquête ouverte par la police a abouti à l’arrestation des susnommés, placés sous mandat de dépôt le 3 août à la Maison d’arrêt de Diourbel.



Lamine DIEDHIOU (Diourbel)