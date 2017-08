Sacre de Benno à Dakar en chiffres : Comment Dakar a basculé

La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Dakar a réclamé la victoire de sa coalition dans la soirée du 30 juillet que le Premier ministre et tête de liste nationale ne confirme cette prouesse en indiquant qu’il y avait au moins une différence de 3000 votants entre BBY et Manko Taxawu Sénégal (MTS).



Que disent les chiffres issus des résultats provisoires ? A Yoff, Diouf Sarr a confié au poteau MTS avec 11300 voix contre 7905. A la Médina, MTS a obtenu 8829 contre 7598 pour BBY. A Grand-Dakar, BBY obtient 5722 et MTS 3681.



BBY gagne Hann avec 5650 contre 5408. Cambérène a aussi voté la liste dirigée par Amadou Ba qui a obtenu 4624 voix là où MTS affiche 4229 au compteur. Pour Ngor, Manko s’incline encore en obtenant 3928 et BBY 5149 voix. Sicap vote MTS avec 5112 voix contre 4645 voix. à Fann, MTS déroule avec 2941 voix contre 2721 pour BBY.



Mermoz aboube MTS avec 5121 voix contre 3941 pour Benno. Gorée pour sa part a consacré une large victoire de la coalition au pouvoir qui a eu 541 voix là où MTS en a 302.



Pour le reste, les résultats s’annoncent comme suit : Fass Colobane : BBY 6185, MTS 6066 ; Biscuiterie : BBY 6323, MTS 4944 ; Hlm : BBY 3450, MTS 4375 ; Patte d’Oie : BBY 3876, MTS 3573 ; Parcelles : BBY 16838, MTS 15867 ; Grand-Yoff:BBY12666, MTS 16040 ; Ouakam : BBY 6171, MTS 5523 ; Dieuppeul : BBY 3766, MTS 4784.



Et enfin Dakar-Plateau BBY 5149, MTS 3928. Faites vos calculs ! Commentaire d’un membre du directoire de Amadou Ba : « Les gens de Manko disent qu’ils contestent ces résultats mais aucun d’eux ne peut sortir des chiffres pour démentir la victoire de Benno ».



Cheikh Mbacké Guissé (Libération)