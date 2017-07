Sacrifice humain: des centaines de crânes déterrés au Mexique

Donnant un aperçu, peut-être, dans une pratique de sacrifices humains par les Aztèques, les archéologues travaillant à Mexico, ont découvert plus de 650 crânes d’êtres humains.

Les crânes ont été incrustés dans de la chaux, près d’un temple principal, dans la capitale aztèque,Tenochtitlan, qui était connue autrefois comme la ville de Mexico . Les crânes seraient ceux d’enfants et de femmes, a rapporté Reuters.



Les experts disent que la tour des crânes humains est évidemment liée à Huey Tzeompantli, qui a horrifié les conquérants espagnols quand, conduits par Hernan Cortés, ils ont repris la ville.

Avant la conquête espagnole, des chefs de guerre vaincus ont été exposés sur des crémaillères, a déclaré Reuters.

« Nous espérions juste les hommes, évidemment les jeunes hommes, comme le seraient les guerriers, et les femmes et les enfants, n’iraient pas en guerre », a déclaré Rodrigo Bolanos, un anthropologue biologique enquêtant sur la recherche, À Reuters.



« Il se passe quelque chose que nous n’avons pas enregistré, et c’est vraiment nouveau, une première à Huey Tzompantli », a-t-il ajouté.

Raul Barrera, un archéologue qui a travaillé sur le site, a exprimé la certitude que la tour est l’un des nombreux groupes de crânes discutés par un soldat espagnol qui a accompagné Cortés, lors de la conquête du Mexique en 1521, a rapporté Reuters.

Barrera s’attend à ce que le nombre de crânes augmente à mesure que les fouilles se poursuivent.

Les sacrifices humains étaient un rituel des Aztèques et d’autres peuples méso-américains, qui utilisaient la pratique pour faire des offrandes au soleil.

