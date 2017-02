Sada Ndiaye, Manko Wattu Senegal: «300 Gambiens et une centaine de Mauritaniens inscrits sur les listes électorales»

300 Gambiens et une centaine de Mauritaniens inscrits sur les listes électorales. Cette révélation est de la commission électorale de Manko Wattu Senegal représentée par Sada Ndiaye.



A en croire Sada Ndiaye, responsable politique du Pds dans le Fouta, «le pouvoir a procédé à l’inscription au nord du pays, sur les listes électorales, de 300 Gambiens et d’une centaine de Mauritaniens».



Autant de manquements qui ont fait dire à Mamadou Diop Decroix et Cie que «l’actuel ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diolla est inapte à organiser des élections libres et transparentes».



Pour ce faire, ils exigent du chef de l’Etat, la nomination d’une personne neutre pour organiser les prochaines joutes élections, comme ce fut le cas avec Me Abdoulaye Wade qui avait choisi Cheikh Gueye en 2012.



Landing DIEDHOU, Leral.net

