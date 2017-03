Sada Ndiaye (Mankoo) dénonce les fraudes électorales A un mois de la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, la bataille des chiffres fait rage entre l'opposition et le pouvoir. Pour les responsables de la coalition Mankoo Wattu Sénégal, les opérations d'enregistrement sur les listes électorales se sont soldées par un échec. Ils estiment que le régime ne peut pas parler de succès avec 5 millions d'inscrits qui sont loin des objectifs qu'il s'était fixés au début.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2017 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

La coalition Mankoo Wattu Sénégal ne compte pas relâcher la pression sur le gouvernement par rapport aux opérations d'inscription sur les listes électorales. En séminaire de formation consacré au processus électoral avant-hier, les opposants assimilent cette opération à un échec. Pour Mamadou Lamine Diallo (coordonnateur de la coalition-, l'Etat n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés au début de l'opération qui prend fin le 23 avril prochain.



Pour le leader du mouvement Tekki, le chiffre de 5 millions d'inscrits fourni par le gouvernement est très loin des prévisions annoncées. "Nous devons avoir normalement 7 millions d'inscrits. Si Macky Sall avait honoré son engagement d'établir 700 commissions administratives, on aurait dépassé 6 millions d'inscrits. Nous n'en sommes pas encore là", clame Mamadou Lamine Diallo.



"Sur les 15 millions de Sénégalais, près de 10 millions doivent disposer d'une carte d'identité et de s'inscrire sur le fichier électoral. Donc, il est inadmissible qu'on ferme prématurément des commissions dans certains départements alors que beaucoup de compatriotes n'ont pas encore pu s'inscrire", dit-il.



De l'avis de Sada Ndiaye (coordonnateur de la commission électorale de Manko Wattu Sénégal), ces fermetures violent la loi électorale, "il faut garder une base minimale d'équipements auprès de chaque préfecture et sous-préfecture pour les inscriptions", ajoute-t-il.



Très en verve, l'ancien ministre des Sénégalais de l'Extérieur déplore le mutisme de la Commission électorale nationale autonome (Cena) dans cette affaire . "La Cena doit s'auto-saisir pour mettre fin à la fraude. La Cena a en charge le bon déroulement du processus électoral, depuis les inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats. Les commissions électorales départementales autonomes (Ceda) sont des bureaux d'enregistrement des fraudes de Macky Sall", affirme-t-il.



Sada Ndiaye déplore aussi les fraudes électorales qui constituent une grave menace pour la sécurité nationale. "Les fraudes existent et sont avérées dans beaucoup de régions. Cette vaste opération de fraudes est conduite par Abdoulaye Daouda Diallo. Dans les zones frontalières (Gambie, Mali, Guinée), on remarque une vraie transhumance électorale. Des gens munis de fausse identité s'inscrivent sur le fichier. Une démarche très grave à l'heure où on parle de lutte contre le terrorisme et du grand banditisme. On délivre le faux extraits de naissance et certificats de résidence à des gens pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Le ministre n'a pas le droit de jouer avec la Cedeao", martèle le coordonnateur de la commission électorale de Mankoo Wattu Sénégaal.



Ndèye Safiétou Nam avec L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook