Sadio Mané : "Aller à Praia et revenir avec la victoire" Les "Lions" du Sénégal ont quitté Dakar en milieu de matinée en direction de Praia, la capitale du Cap-Vert, à quarante-huit heures du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2017 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

Une rencontre qui s'annonce décisive pour les équipes sénégalaise et cap-Verdienne, à seulement deux journées de la fin des éliminatoires du mondial 2018. Distancé au classement de la poule D par son adversaire du 7 octobre prochain, le Sénégal (3e, 5 points + 2), n'a pas droit à l'erreur, face à une équipe cap-verdienne gonflée à bloc, met en garde le quotidien L'As , qui ouvre ses colonnes à l'attaquant sénégalais et pensionnaire de Liverpool, Sadio Mané.



"L'équipe est au complet et nous préparons sereinement le match contre le Cap-Vert. Notre objectif, c'est d'aller à Praia et de revenir avec la victoire", annonce l'international sénégalais, qui croit ainsi tenir les chances de disputer une compétition mondiale, pour la première fois.



"Disputer la coupe du monde, c'est le rêve de tout footballeur, ajoute-t-il. C'est également le rêve de cette génération. On est conscient de ça et on en parle tout le temps entre nous. C'est notre plus grand objectif. C'est une chance que nous avons. Avec le soutien du peuple, nous allons essayer de la saisir", promet Sadio Mané.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook