Sadio Mané : « Des gens doutent de mon patriotisme, mais, on ne peut pas comparer un club avec un pays"

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2017 à 11:06

Invité dans l’émission Droit aux Yeux sur Canal+Sport, Sadio Mané est revenu sur ses débuts en tant que footballeur avec Génération Foot, son départ en Europe vers le FC Metz. L’actuel attaquant de Liverpool s’est également prononcé sur ses échecs en équipe nationale et ses performances en club.

« Il y a beaucoup de critiques c’est vrai mais je les prends positivement parce que mon peuple attend beaucoup de moi. J’essaye toujours de donner le meilleur de moi même dans tout les matchs, dès fois ça passe, dès fois ça ne passe pas », a déclaré le numéro 19 des Reds.

Il poursuit; « il y a des gens qui doutent de mon patriotisme, mais ce n’est pas possible, on ne peut pas comparer un club avec un pays, comme je l’ai dit. J’essaye toujours de donner le meilleur de moi même et je vais continuer sur cette lancée »

Interrogé sur les chances du Sénégal pour la qualification à la coupe du monde 2018, Mané répond: « il nous reste deux matchs dans les éliminatoires, on va essayer de les gagner pour décrocher notre qualification pour le Mondial. Jouer une Coupe du Monde, c’est le rêve de tout footballeur. L’époque de 2002 m’a bien marqué et à marqué aussi tout le peuple Sénégalais rien que ça, nous motivent. On va se donner à fond pour se qualifier. »



