Sadio Mané : "Maintenant, on est prêt pour la CAN"

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2017 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Le meneur de jeu des Lions Sadio Mané se dit satisfait de leur préparation pour les besoins de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can 2017). "Nous avons joué un match difficile avec la chaleur. On a essayé de faire avec et finalement on a gagné par deux buts à zéro. Nous avons raté beaucoup d'occasions, mais cela fait partie du football. On va essayer de bien préparer le premier match et hisser notre niveau de jeu", a déclaré Sadio Mané hier, à la Rts, après le match amical contre le Congo à Brazzaville.



Interpelé sur l'état d'esprit au sein de la Tanière, il soutient que tout est Ok. "Maintenant, on est prêt. Je pense que la compétition va être serrée, mais on a une belle équipe pour faire une bonne Can. Nous n'aurons pas de complexe, car nous avons tout ce qu'il faut", a-t-il assuré.



Le Sénégal livrera son premier match le dimanche 15 janvier contre la Tunisie. "Nous allons affronter la Tunisie avec un mental d'acier. On va tout donner pour faire plaisir au peuple sénégalais et on sait qu'il nous attend ", a affirmé Sadio Mané.

