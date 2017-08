Sadio Mané : « Notre objectif en Ligue des champions, est d’aller le plus haut possible »

Etincelant lors de la qualification de Liverpool face à Hoffenheim, Sadio Mané s’est arrêté au micro de Canal pour parler de sa forme et surtout du dossier Coutinho.



« J’étais blessé en fin de saison. C’était difficile, il fallait être fort dans la tête. J’ai été professionnel jusqu’au bout pour revenir au meilleur de ma forme en début de saison. Notre objectif en Ligue des champions est d’aller le plus haut possible, car nous allons rencontrer de belles équipes en phases de poule », soutient l’international sénégalais.



Ça sera avec Coutinho ou pas s’interroge Dominique Armand ?



« On espère que Coutinho va rester avec nous, c’est l’un de nos meilleurs joueurs. Mais il faut aussi respecter son choix à la fin ». Une sortie du sénégalais qui confirme bien les velléités de départ du Brésilien.



Pour rappel, l’international brésilien de 25 ans est annoncé à Barcelone. Une nouvelle offre de 150 millions d’euros sera bientôt transmise à Liverpool. Le joueur officiellement blessé au dos depuis plusieurs semaines, a clamé son envie de rejoindre la Catalogne.

